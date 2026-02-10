Сборная Украины по биатлону назвала состав на женскую индивидуальную гонку Олимпиады-2026

Кристина Дмитренко / © Associated Press

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на женскую индивидуальную гонку на Олимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Заявка "сине-желтых" на эту гонку была опубликована на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

От Украины индивидуальную гонку будут бежать Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Александра Меркушина и Дарина Чалык.

Согласно квоте, Украина может выставить на индивидуальную гонку 4 биатлонисток. Среди тех, кто вошел в состав нашей команды на Олимпиаду-2026, не будет стартовать Елена Городная.

Женская индивидуальная гонка на Олимпиаде-2026 состоится в среду, 11 февраля . Начало – в 15:15 по киевскому времени.

Отметим, что в воскресенье, 8 февраля, биатлонная программа Олимпийских игр-2026 открылась смешанной эстафетой, где сборная Украины заняла восьмое место.

Во вторник, 10 февраля, на Олимпиаде-2026 состоялась мужская индивидуальная гонка, где лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который занял 18-е место.

Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые борются за награды в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.