Сборная Украины по биатлону назвала составы на шестой этап сезона Кубка мира-2023/24

Шестой этап текущего сезона Кубка мира по биатлону примет 18 – 21 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

Женская и мужская сборные Украины по биатлону определились со составами на шестой этап Кубка мира-2023/24, который будет принимать 18 – 21 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Женская команда "сине-желтых" на этап в Антхольце заявила максимально возможное количество спортсменок – семь. Две из них будут там в качестве запасных – это 19-летние Александра Меркушина и Елена Городная.

Состав женской сборной Украины по биатлону на этап в Антхольце: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Александра Меркушина, Елена Городная (запасные).

Мужская сборная Украины по биатлону заявила на шестой этап Кубка мира-2023/24 шесть спортсменов. В то же время, Дмитрий Пидручный будет бежать в Антхольце только в смешанной эстафете.

В составе мужской команды "сине-желтых" на этап в Антхольце есть один абсолютный дебютант – 23-летний Дмитрий Грущак.

Состав мужской сборной Украины по биатлону на этап в Антхольце: Артем Тищенко, Денис Насыко, Тарас Лесюк, Артем Прима, Дмитрий Грущак, Дмитрий Пидручный (лишь на смешанную эстафету).

Программой этапа в Антхольце предусмотрены короткие индивидуальные гонки, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также масс-старты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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