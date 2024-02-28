Сборная Украины по биатлону объявила состав на этапе Кубка мира в Холменколлене

"Сине-желтых" представят по 5 спортсменов в мужской и женской командах.

Сборная Украины определилась с составом мужской и женской команд на седьмой этап Кубка мира по биатлону-2023/24, который состоится в норвежском Холменколлене.

Об этом в комментарии Суспильне Спорт сообщили тренеры сборных Юрай Санитра и Николай Зоц.

"Сине-желтых" в Холменколлене будут представлять по 5 спортсменам в мужской и женской командах.

Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Тарас Лесюк.

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос.

Этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене продлится с 29 февраля по 3 марта. Его программа будет включать индивидуальные гонки, масс-старты, а также одиночную и классическую смешанные эстафеты.

Этап в Холменколлене станет первым после чемпионатов Европы и мира, которые состоялись в словацком Брезно-Осрбли и чешском Нове-Место соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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