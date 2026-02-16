- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
Сборная Украины по биатлону объявила состав на мужскую эстафету Олимпиады-2026
Мужская эстафета на Олимпийских играх-2026 состоится во вторник, 17 февраля.
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на мужскую эстафету зимней Олимпиады-2026.
Об этом тренерский штаб "сине-желтых" сообщил эксклюзивно Суспільне Спорт.
В мужской эстафете за украинскую команду побегут Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.
Мужская эстафета состоится во вторник, 17 февраля. Начало – в 15:30 по киевскому времени.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.