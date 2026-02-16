Сборная Украины по биатлону объявила состав на мужскую эстафету Олимпиады-2026

Тарас Лесюк / © Associated Press

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на мужскую эстафету зимней Олимпиады-2026.

Об этом тренерский штаб "сине-желтых" сообщил эксклюзивно Суспільне Спорт.

В мужской эстафете за украинскую команду побегут Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.

Мужская эстафета состоится во вторник, 17 февраля. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.