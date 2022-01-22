Сборная Украины по биатлону объявила состав на последнюю мужскую эстафету перед Олимпиадой-2022

Сборная Украины по биатлону объявила состав на последнюю мужскую эстафету перед Олимпиадой-2022

Гонка намечена на 23 января.

Сборная Украины определилась с составом на мужскую эстафету, которая состоится на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в итальянском Антхольце.

Об этом в комментарии для Суспільне Спорт сообщил старший тренер мужской команды Юрай Санитра.

За украинскую команду побегут Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима.

Мужская эстафета намечена на воскресенье, 23 января. Начало - в 13:15 по киевскому времени. Это будет последняя эстафетная гонка перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине.

Добавим, что женская эстафета состоится сегодня, 22 января, начало - в 16:00 по киевскому времени. Там Украина выступит в таком составе Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Анастася Меркушина и Елена Билосюк.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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