Сборная Украины по биатлону объявила состав на предпоследний этап Кубка мира в Эстерсунде

По сравнению с предыдущим этапом в Нове-Место есть одно изменение.

Мужская и женская сборные Украины по биатлону назвали составы на предпоследний, восьмой этап Кубка мира-2022/23, который состоится в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

По сравнению с предыдущим этапом в чешском Нове-Место в украинской команде произошло одно изменение. Капитана мужской сборной Дмитрия Пидручного, который досрочно завершил текущий сезон, заменит Артем Тищенко.

Состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Эстерсунде

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова, Дарья Блашко

Мужчины: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Артем Тищенко

В программу этапа Кубка мира в Эстерсунде, который состоится 9 – 12 марта, вошли индивидуальные гонки, классические эстафеты и масс-старты.

Закроет биатлонный сезон-2022/23 последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 16 – 19 марта.

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