Сборная Украины по биатлону определилась с составом на мужской спринт Олимпиады-2026

Дмитрий Пидручный / © Associated Press

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на мужской спринт зимней Олимпиады-2026, которая проходит в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Его сообщила старший тренер команды Надежда Белова в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Украину в спринте представят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Антон Дудченко.

Согласно квоте, Украина может выставить на спринтерскую гонку четырех биатлонистов. Среди тех, кто вошел в состав "сине-желтых" на Олимпиаду-2026, не будет стартовать Тарас Лесюк.

Мужская спринтерская гонка на Олимпиаде-2026 состоится в пятницу, 13 февраля. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Отметим, что 8 февраля биатлонная программа Олимпийских игр-2026 открылась смешанной эстафетой, где сборная Украины заняла восьмое место.

10 февраля на Олимпиаде-2026 состоялась мужская индивидуальная гонка, где лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который занял 18-е место.

11 февраля на Олимпиаде-2026 состоялась женская индивидуальная гонка, где лучшей среди украинок стала Александра Меркушина, которая заняла 17-е место.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.