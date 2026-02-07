- Дата публикации
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на смешанную эстафету Олимпиады-2026
Первая биатлонная гонка Олимпиады-2026 состоится в воскресенье, 8 февраля.
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Мужские этапы будут бежать Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын, в то время как на женских выступят Елена Городная и Александра Меркушина.
Состав Украины на смешанную эстафету: Дмитрий Пидручный – Виталий Мандзын – Елена Городная – Александра Меркушина.
Смешанная эстафета Олимпиады-2026 по биатлону состоится в воскресенье, 8 февраля. Начало – в 15:05 по киевскому времени. Она откроет биатлонную программу Игр.
Ранее сообщалось, что лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима пропустит стартовую биатлонную гонку Олимпиады-2026.
Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.
Отметим, что в пятницу, 6 февраля, состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2026. Во время нее в том числе выходила и сборная Украины.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.
Раньше мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.