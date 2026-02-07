Сборная Украины по биатлону определилась с составом на смешанную эстафету Олимпиады-2026

Александра Меркушина / © biathlon.com.ua

Реклама

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Мужские этапы будут бежать Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын, в то время как на женских выступят Елена Городная и Александра Меркушина.

Реклама

Состав Украины на смешанную эстафету: Дмитрий Пидручный – Виталий Мандзын – Елена Городная – Александра Меркушина.

Смешанная эстафета Олимпиады-2026 по биатлону состоится в воскресенье, 8 февраля. Начало – в 15:05 по киевскому времени. Она откроет биатлонную программу Игр.

Ранее сообщалось, что лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима пропустит стартовую биатлонную гонку Олимпиады-2026.

Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Реклама

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Отметим, что в пятницу, 6 февраля, состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2026. Во время нее в том числе выходила и сборная Украины.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Раньше мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.