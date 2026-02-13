Сборная Украины по биатлону определилась с составом на женский спринт Олимпиады-2026

Кристина Дмитренко / © Associated Press

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на женский спринт зимней Олимпиады-2026, которая проходит в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Об этом главный тренер сборной Николай Зоц сообщил эксклюзивно Суспільне Спорт.

Украину в женском спринте на ОИ-2026 представят Кристина Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина и Юлия Джима.

Согласно квоте, Украина может выставить на спринтерскую гонку 4 биатлонисток. Среди тех, кто вошел в состав нашей команды на Олимпиаду-2026, не будет стартовать Дарина Чалык.

Женская спринтерская гонка на Олимпиаде-2026 состоится в субботу, 14 февраля. Начало – в 15:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону определилась с составом на мужской спринт Олимпиады-2026, который состоится в пятницу, 13 февраля. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.