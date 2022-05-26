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Сборная Украины по биатлону внесла изменения в состав для подготовки к следующему сезону

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Сборная Украины по биатлону внесла изменения в состав для подготовки к следующему сезону

Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Анна Кривонос заменит Юлию Журавок в составе команды "А", который будет готовиться к сезону-2022/23.

Биатлонисты Анна Кривонос и Денис Насыко вошли в состав основной команды сборной Украины для подготовки к новому сезону.

Об этом сообщает XSport.

Кривонос заменит Юлию Журавок, ранее вошедшую в состав основной команды на летнюю подготовку. Отмечается, что это решение принято по просьбе самой Журавок. Юлии нужно больше времени находиться в Украине, потому что у нее маленький ребенок.

Насыко займет шестое место в мужской команде "А". До этого Денис работал в команде "Б". На это место также претендовал Артем Тищенко.

Состав команды "А" для подготовки к сезону-2022/23

  • Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос
  • Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк, Денис Насыко

Также произошли изменения в тренерском штабе "сине-желтых". Тренер украинской женской сборной Урош Велепец возглавил команду Германии. На его место был назначен Александр Кравченко. Юрай Санитра продолжит работать с мужской сборной Украины.

Свой первый сбор мужской сборной Украины начнет в воскресенье, 29 мая, в то же время женщины приступят к централизованной подготовке в субботу, 4 июня.

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