Сборная Украины по биатлону завоевала вторую медаль на юношеском чемпионате мира-2023

Сборная Украины завоевала вторую награду на юношеском чемпионате мира по биатлону 2023 года, который проходит в Казахстане. Бронзовой призеркой в индивидуальной гонке стала Александра Меркушина.

Три неточных выстрела на огневых рубежах не помешали украинке финишировать третьей и подняться на пьедестал почета.

"Золото" выиграла немка Юлия Кинк, а "серебро" завоевала швейцарка Алессия Лаагер.

В шаге от цветочной церемонии также остановилась украинка Елена Городна, которая с одним промахом на стрельбище заняла седьмое место.

Отметим, что для Меркушиной это уже вторая медаль юношеского ЧМ-2023. Ранее она завоевала "бронзу" в составе украинской сборной в смешанной эстафете.

Юношеский чемпионат мира по биатлону-2023: результаты женской индивидуальной гонки

1. Юлия Кинк (Германия, 1+0+0+1) 32:23.8

2. Алессия Лаагер (Швейцария, 1+0+0+0) +59.8

3. Александра Меркушина (Украина, 1+1+1+0) +1:10.2

4. Карлотта Гаутеро (Италия, 1+1+0+1) +1:10.8

5. Эльза Тангландер (Норвегия, 0+3+0+0) +1:17.8

6. Эла Север (Словения, 1+1+1+0) +1:28.2

7. Елена Городна (0+1+0+0) +1:33.5

...

46. Ксения Приходько (2+1+2+1) +6:40.7

54. Мария Голобородна (1+3+0+1) +7:49.9

Напомним, юношеский чемпионат мира по биатлону-2023 в городе Щучинск (Казахстан) продлится до 12 марта.

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