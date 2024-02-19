Сборная Украины по дзюдо выборола еще две медали на турнире Grand Slam в Баку

Юлия Курченко и Елизавета Литвиненко стали призерками в весовой категории до 78 кг.

Сборная Украины по дзюдо завоевала две медали в последний день международного турнира серии Grand Slam, который проходил в столице Азербайджана Баку.

В весовой категории до 78 кг Юлия Курченко завоевала "серебро", а Елизавета Литвиненко стала бронзовой призеркой.

Отметим, что украинские дзюдоистки встретились между собой на стадии четвертьфинала, где триумфовала Курченко.

После этого Курченко в полуфинале победила немку Анну Монту Олек, однако в финале потерпела поражение от Гуше Стенгейс из Нидерландов.

В свою очередь, Литвиненко после поражения от соотечественницы продолжила борьбу в утешительных схватках. Там она победила представительницу Косово Лориану Куку, после чего в поединке за "бронзу" одолела словенку Мэтку Лобник.

Для Курченко это вторая награда в карьере на соревнованиях уровня Grand Slam. В прошлом году она выиграла "бронзу" в грузинском Тбилиси. Для Литвиненко это первая в карьере медаль на турнирах серии Grand Slam.

Таким образом, сборная Украины завершила соревнования в Баку с тремя медалями. Ранее Дарья Билодид завоевала "бронзу" в весе до 57 кг.

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