- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
Сборная Украины по футболу довызвала дебютанта на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026
Впервые вызов в национальную команду получил Владислав Велетень.
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров довызвал полузащитника житомирского "Полесья" Владислава Велетня на октябрьские матчи квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии и Азербайджана.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Для 23-летнего игрока это дебютный вызов в национальную команду.
Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с Исландией и Азербайджаном.
"Сине-желтые" 10 октября на выезде сыграют с Исландией, после чего 13 октября будут принимать Азербайджан.
После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Напомним, в стартовых матчах отбора в чемпионат мира-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).