Сборная Украины по футболу назвала место проведения первого "домашнего" матча в 2024 году

Это может быть решающий поединок плей-офф за выход на Евро-2024.

Стало известно, где сборная Украины по футболу сыграет первый "домашний" матч в 2024 году.

Как сообщает официальный сайт УАФ, поединок состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

Соперник и статус матча "сине-желтых" определится 21 марта после встреч полуфинала плей-офф отбора в ЧЕ-2024: Босния и Герцеговина – Украина и Израиль – Исландия.

В случае победы над боснийцами, подопечные Сергея Реброва сыграют в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы. Если украинцы не пройдут балканцев, то 26 марта на "Тарчинский Арена Вроцлав" проведут товарищеский матч с командой, которая проиграет в другом полуфинале.

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину наши клубы и сборные вынуждены проводить все международные матчи за границей.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир чемпионата Европы-2024, сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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