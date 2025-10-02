Сборная Украины по футболу назвала состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026

Руслан Малиновский / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, вызванных на октябрьские матчи квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии и Азербайджана.

В основной список вошли 25 игроков, в резервный – еще шестеро, сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что в заявку национальной команды не попали вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин и универсал "Ноттингем Форест" Александр Зинченко, имеющий мышечное повреждение. Также пропустит октябрьские поединки "сине-желтых" форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026

Вратари: Георгий Бущан ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Артем Бондаренко ("Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Турция), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

Резервный список

Руслан Нещерет, Александр Пихаленок (оба – "Динамо" Киев), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (оба – "Шахтер" Донецк), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю" США), Максим Таловеров ("Сток Сити" Сток-он-Трент, Англия).

"Сине-желтые" 10 октября на выезде сыграют с Исландией, после чего 13 октября будут принимать Азербайджан.

После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Напомним, в стартовых матчах отбора в чемпионат мира-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).