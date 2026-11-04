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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Сборная Украины по футболу назвала состав на решающие матчи Лиги наций

В ноябре "сине-желтые" проведут поединки против Северной Ирландии и Грузии.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера объявил состав команды на заключительные матчи группового этапа Лиги наций-2026/27 .

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

В заявку "сине-желтых" вошли 25 футболистов (еще девять — в резервном списке).

Состав сборной Украины на матчи Лиги наций

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — "Шахтер"), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба — "Полесье"), Илья Крупский ("Харьков"), Тарас Михавко ("Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия).

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — "Шахтер"), Александр Андриевский, Александр Назаренко (оба — "Полесье"), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Александр Зубков (АЕК, Греция), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах", Азербайджан).

Форварды: Игорь Краснопир ("Полесье"), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Даниил Сикан ("Андерлехт", Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция).

Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все — "Динамо"), Артем Довбик ("Болонья", Италия), Александр Драмбаев (ЛНЗ Черкассы), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли" Джидда, Саудовская Аравия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия).

Решающие матчи группового раунда Лиги наций украинцы проведут 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов.

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