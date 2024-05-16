Сборная Украины по футболу объявила заявку на товарищеские матчи перед Евро-2024

В рамках подготовки к континентальному первенству "сине-желтые" сыграют с Германией, Польшей и Молдовой.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой национальной команды на тренировочный сбор и товарищеские матчи перед финальным турниром Евро-2024.

В основной список "сине-желтых" вошли 26 футболистов. Еще шесть игроков находятся в резервном списке.

Отмечается, что окончательная заявка сборной Украины на Евро-2024 будет объявлена 7 июня.

Заявка сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Александр Тымчик ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Александр Сваток ("Днепр-1"), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Богдан Михайличенко ("Полесье").

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – "Шахтер"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия).

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба – "Шахтер"), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все – "Динамо"), Егор Ярмолюк ("Бренфорд").

Сборная Украины начнет подготовку к финальному турниру чемпионата Европы 30 мая в немецком Нюрнберге. Перед Евро-2024 команда Сергея Реброва сыграет три контрольных матча: с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).

На Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия.

Матчи финального турнира чемпионата Европы-2024 с 14 июня по 14 июля будут проходить в Германии.

Читайте также:

Сборная Украины по футболу сыграет на Евро-2024: календарь матчей "сине-желтых"

Евро-2024: букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы по футболу

Благодаря выходу на Евро-2024: сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА