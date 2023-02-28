Сборная Украины по футболу получила нового тренера: кто будет готовить команду к матчу с Англией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила о назначении Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

Об этом говорится на официальном сайте УАФ.

Соглашение с Ротанем, который также выполняет функции главного тренера молодежной сборной Украины и возглавляет клуб УПЛ "Александрию", будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым.

Отмечается, что переговоры с Ребровым, работающим в настоящее время главным тренером эмиратского "Аль-Айна", по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

"Исполком Украинской ассоциации футбола согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с подписанием контракта сроком до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года", – говорится в сообщении УАФ.

Таким образом, под руководством Ротаня сборная Украины будет готовиться к стартовому матчу отбора на Евро-2024 против национальной команды Англии, который состоится 26 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, на посту тренера сборной Украины Ротань сменил Александра Петракова, контракт которого истек 31 декабря 2022 года. В январе Петраков возглавил сборную Армении.

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