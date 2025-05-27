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Сборная Украины по футболу понесла кадровую потерю перед товарищеским турниром в Канаде
Александр Назаренко не поможет национальной команде из-за травмы.
Полузащитник житомирского "Полесья" Александр Назаренко не сыграет за сборную Украины на июньском товарищеском турнире Canadian Shield, который состоится в Торонто.
25-летний хавбек, который был в ранее опубликованной заявке национальной команды, не сможет помочь "сине-желтым" из-за травмы, сообщает официальный сайт УАФ.
"К сожалению, я получил повреждение, которое не позволяет мне сыграть. Пришли к выводу с врачом, что мне нужно хорошо восстановиться на следующий сезон. Для полного восстановления еще где-то месяц нужен. Я надеюсь, что на сборах все будет окей. Травма мешает мне поехать в Канаду", – цитирует Назаренко официальный сайт "Полесья".
В этом сезоне Назаренко провел 33 матча за житомирский клуб во всех турнирах, отличившись семью голами и девятью ассистами.
"Полесье" закончило сезон УПЛ на четвертом месте, завоевав право выступить в квалификации Лиги конференций.
В рамках грядущего товарищеского турнира сборная Украины сыграет два матча: против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня). Оба поединка состоятся на стадионе BMO Field, который в 2026-м будет принимать встречи финальной части чемпионата мира.
Напомним, в сентябре этого года подопечные Сергея Реброва стартуют в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на будущий Мундиаль украинцы сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.