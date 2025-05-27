Сборная Украины по футболу понесла кадровую потерю перед товарищеским турниром в Канаде

Александр Назаренко / © УАФ

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Полузащитник житомирского "Полесья" Александр Назаренко не сыграет за сборную Украины на июньском товарищеском турнире Canadian Shield, который состоится в Торонто.

25-летний хавбек, который был в ранее опубликованной заявке национальной команды, не сможет помочь "сине-желтым" из-за травмы, сообщает официальный сайт УАФ.

"К сожалению, я получил повреждение, которое не позволяет мне сыграть. Пришли к выводу с врачом, что мне нужно хорошо восстановиться на следующий сезон. Для полного восстановления еще где-то месяц нужен. Я надеюсь, что на сборах все будет окей. Травма мешает мне поехать в Канаду", – цитирует Назаренко официальный сайт "Полесья".

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В этом сезоне Назаренко провел 33 матча за житомирский клуб во всех турнирах, отличившись семью голами и девятью ассистами.

"Полесье" закончило сезон УПЛ на четвертом месте, завоевав право выступить в квалификации Лиги конференций.

В рамках грядущего товарищеского турнира сборная Украины сыграет два матча: против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня). Оба поединка состоятся на стадионе BMO Field, который в 2026-м будет принимать встречи финальной части чемпионата мира.

Напомним, в сентябре этого года подопечные Сергея Реброва стартуют в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на будущий Мундиаль украинцы сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.

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