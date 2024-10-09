Сборная Украины по футболу представила новую форму перед октябрьскими матчами Лиги наций: яркие фото

Сборная Украины по футболу представила новые домашние и выездные комплекты формы на сезон-2024/25.

Как сообщает официальный сайт УАФ, игровую экипировку для "сине-желтых" создала компания Adidas, которая теперь является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных Украины, включая мужские, женские и молодежные команды.

"Новые домашняя и выездная формы вдохновлены флагом страны, имеют легендарные три полоски на плечах и лозунг "Слава Украине" на спине. Форма чествует связь между украинской культурой и футболом, что делает ее неотъемлемым атрибутом каждого болельщика", – говорится в заявлении УАФ.

Новая форма сборной Украины по футболу

Новая форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

"Для нас большая честь вернуться в семью Adidas. У ассоциации уже есть успешная история сотрудничества с компанией, ведь Adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012. Мы стремимся достичь наивысшего уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким как Adidas, на пути к цели", – заявил президент УАФ Андрей Шевченко.

Новая форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Новая форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Новая форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Первый матч в новой форме сборная Украины проведет в пятницу, 11 октября, против Грузии в 3-м туре группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок Украина – Грузия состоится в польском городе Познань на стадионе "Enea Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.

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Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовых турах украинцы потерпели поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3), а следовательно занимают последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка.

Грузия с 6 очками лидирует в квартете – команда Вилли Саньоля начала турнир победами над чехами (4:1) и албанцами (1:0). Албания и Чехия, которые имеют в своем активе по 3 балла, 11 октября встретятся в Праге.

Отметим, что после очного поединка украинская сборная в 4-м туре Лиги наций 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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