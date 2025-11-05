Сборная Украины по футболу презентовала новую эксклюзивную домашнюю форму – фото

Новая домашняя форма сборной Украины / © УАФ

Сборная Украины по футболу представила новый домашний комплект игровой формы.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Новая эксклюзивная форма национальной команды разработана компанией adidas. Она имеет традиционный желтый цвет с синими полосками, а также специальные орнаменты.

Отмечается, что новый дизайн вдохновлен гербом Украинской Народной Республики, созданным Василием Кричевским в 1918 году.

"Новый дизайн создан через переосмысление элементов герба Украинской Народной Республики, который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский. Он взял за основу трезубец князя Владимира Великого, а стилизованный оливковый венок вокруг него символизировал миролюбие Украинской Народной Республики. adidas интерпретировал этот орнамент в современном графическом решении, чтобы подчеркнуть наследственность украинской культуры через поколение, а также силу, достоинство и стремление к свободе украинского народа", – говорится в заявлении УАФ.

Новая домашняя форма сборной Украины / © УАФ

"Каждый новый матч – это шанс показать миру, кто мы есть, кто такие украинцы. Эта форма создана с уважением к тысячелетней истории Украины, к многовековому поиску своего места в мире и собственному пути. Этот орнамент – напоминание, что и в начале ХХ века, и сегодня украинцы борются за право на собственное государство. Мы благодарим adidas за партнерство, которое помогает нашим игрокам чувствовать себя уверенно и на поле, и вне его", – прокомментировал новый комплект формы президент УАФ Андрей Шевченко.

В УАФ также сообщили, что в новом комплекте формы сборная Украины сыграет уже в ближайших матчах квалификации к чемпионату мира-2026 против Франции и Исландии, которые состоятся 13 и 16 ноября соответственно.

