Сборная Украины по футболу презентовала новый комплект выездной формы — фото

Новая выездная форма сборной Украины / © УАФ

Сборная Украины по футболу представила новый выездной комплект игровой формы.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Новая эксклюзивная форма национальной команды была разработана компанией adidas.

Новый дизайн апеллирует к преемственности украинской геральдики — от тризуба Владимира Великого до гербов Василия Кричевского, Николая Битинского и современного Государственного Герба Украины.

Футболка выполнена в ярком синем цвете с геометрическим узором в верхней части груди и на плечах, вдохновленным традиционными украинскими мотивами.

Если домашняя форма сборной Украины обращалась к гербу, созданному Василием Кричевским, то новая выездная форма развивает эту историю и демонстрирует преемственность украинского символа. От тризуба Владимира Великого к гербовым интерпретациям Кричевского и Битинского, а впоследствии — к современному Государственному Гербу Украины, этот знак проходит сквозь столетия как символ украинской государственности. Новый дизайн adidas отмечает эту преемственность и подчеркивает: украинские символы имеют глубокие корни и непрерывную историю.

"Соревнуясь за право принять участие в финальной части чемпионата мира 2026 года, мы представляем современную сборную современной Украины. Хорошо, что новый выездной комплект сочетает этот образ с символами, которые для нашей страны имеют особенный вес, и напоминают, кто мы", — прокомментировал новый комплект формы президент УАФ Андрей Шевченко.

"На поле сразу чувствуешь, комфортно ли тебе в определенной форме. В этой легко двигаться, она не отвлекает, и это действительно важно во время матчей. И мне нравится, что это та футболка, которую люди захотят одевать не только на матчи, но и каждый день. Очень стильно", — прокомментировал новый комплект формы форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Следующий матч сборная Украины сыграет 26 марта против Швеции в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026. Поединок состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы команда Сергея Реброва на этой же арене 31 марта в финале плей-офф за выход на Мундиаль сразится с триумфатором пары Польша — Албания. В случае поражения от шведов наша сборная 31 марта проведет товарищеский поединок с командой, которая проиграет в дуэли между поляками и албанцами.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

