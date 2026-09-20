Сборная Украины по футболу сделала еще одно изменение в составе на матчи Лиги наций

Владислав Велетень / © УАФ

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Сборная Украины по футболу сделала еще одно изменение в составе на предстоящие матчи Лиги наций-2026/27.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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В лагерь "сине-желтых" довызвали вингера "Полесья" Владислава Велетня. Он заменил в национальной команде форварда "Утрехта" Артема Степанова, который травмировался 20 сентября во время поединка 7-го тура чемпионата Нидерландов против "Фейенорда".

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Ранее сообщалось, что Артема Довбика и Александра Андриевского заменят в рядах сборной Украины Игорь Краснопир и Александр Пихаленок.

Новый сезон Лиги наций сборная Украины проведет в Дивизионе B, где ее соперниками в группе 2 станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Подопечные Мальдеры проведут по два поединка против каждого из соперников — дома и на выезде.

С 25 сентября по 5 октября "сине-желтые" сыграют сразу четыре матча Лиги наций: два — против Венгрии (25 сентября и 5 октября), по одному — против Грузии (28 сентября) и Северной Ирландии (2 октября).

Это будут первые официальные поединки украинской сборной под руководством Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

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Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Ранее стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций.

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