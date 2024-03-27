Сборная Украины по футболу сыграет на Евро-2024: календарь матчей "сине-желтых"

Команда Сергея Реброва в групповом этапе встретится с Румынией, Словакией и Бельгией.

26 марта сборная Украины по футболу одержала волевую победу над Исландией (2:1) и завоевала путевку в финальный турнир Евро-2024.

Поскольку жеребьевка финальной части грядущего чемпионата Европы состоялась еще в декабре 2023 года, команда Сергея Реброва уже знает, с кем ей придется сыграть на групповом этапе континентального первенства.

Украинская сборная попала в группу Е, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.

Календарь матчей группового раунда Евро-2024 также уже известен. Команда Реброва стартует на турнире матчем с Румынией, который состоится 17 июня на "Альянце Арене" в Мюнхене.

Во втором туре "сине-желтые" 21 июня сразятся со Словакией на "Меркур Шпиль-Арене" в Дюссельдорфе.

Завершат групповой этап украинцы 26 июня поединком против Бельгии на "Мерседес-Бенц Арене" в Штутгарте.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024

17 июня, 16:00: Румыния – Украина (Мюнхен)

21 июня, 16:00: Словакия – Украина (Дюссельдорф)

26 июня, 19:00: Украина – Бельгия (Штутгарт)

В финальном турнире Евро-2024 сыграют 24 национальные команды. В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Сборная Украины в четвертый раз подряд выступит на чемпионате Европы по футболу. В 2012 году "сине-желтые" автоматически попали на турнир как одна из стран-хозяек, а в 2016-м и 2020-м пробивались на континентальное первенство через квалификацию.

Наиболее успешным для сборной Украины пока остается Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса состоялось в 2021 году. На том турнире наша команда под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.

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