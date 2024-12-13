Сборная Украины по футболу узнала соперников в отборе на чемпионат мира-2026

"Сине-желтые" были посеяны из второй корзины и попали в группу из четырех команд.

В пятницу, 13 декабря, в Цюрихе состоялась жеребьевка группового этапа европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 по футболу. Своих соперников получила и сборная Украины.

Команда Сергея Реброва была посеяна из второй корзины и попала в группу D, где сыграет с победителем четвертьфинала Лиги наций Хорватия – Франция, Исландией и Азербайджаном.

Всего 54 сборные были распределены на 12 групп по 4 или 5 команд, которые проведут по одному матчу между собой дома и на выезде. Смотрите полные результаты жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Матч-открытие ЧМ-2026 запланирован 11 июня 2026 года в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

Напомним, российскую сборную не допустили к жеребьевке отбора ЧМ-2026. Команда страны-агрессора продолжает быть отстранена от международных соревнований из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Читайте также:

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф за выход в элитный дивизион Лиги наций

Ребров отреагировал на жребий плей-офф за место в элите Лиги наций для сборной Украины

Сборная Украины узнала место в рейтинге ФИФА после заключительных матчей группового раунда Лиги наций