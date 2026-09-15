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Сборная Украины по футболу в Лиге наций-2026/27: расписание и результаты матчей
Подопечные Андреа Мальдеры сыграют в группе Дивизиона B против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Осенью 2026 года сборная Украины по футболу выступит в групповом этапе Лиги наций-2026/27.
"Сине-желтые" попали в группу 2 Дивизиона B, где посоревнуются с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Подопечные Андреа Мальдеры проведут по два матча против каждого из соперников — дома и на выезде.
Это будут первые официальные поединки украинской сборной под руководством Мальдеры — итальянский специалист в мае заменил на посту Сергея Реброва.
Расписание и результаты матчей сборной Украины в Лиге наций-2026/27
Групповой этап
25 сентября 2026 года, 21:45. Венгрия — Украина
28 сентября 2026 года, 19:00. Грузия — Украина
2 октября 2026 года, 21:45. Украина — Северная Ирландия
5 октября 2026 года, 21:45. Украина — Венгрия
14 ноября 2026 года, 21:45. Северная Ирландия — Украина.
17 ноября 2026 года, 21:45. Украина — Грузия
Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
первое место — поднимется в Лигу А;
второе место — сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
третье место — сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
четвертое место — вылетит в Лигу С.
Стыковые матчи за повышение / понижение состоятся в марте 2027 года.
Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).
Ранее стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций.