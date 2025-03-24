Сборная Украины по футболу в отборе на ЧМ-2026: календарь всех матчей

Команда Сергея Реброва посоревнуется в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.

Определились все соперники и полный календарь матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу.

Во время жеребьевки, которая состоялась в декабре 2024 года, команда Сергея Реброва попала в группу D.

"Сине-желтым" выпало посоревноваться со сборными Исландии, Азербайджана и победителем четвертьфинала Лиги наций-2024/25 Хорватия – Франция. В марте 2025 года французы в серии пенальти одолели хорватов, поэтому именно "Ле Блэ" попали в отборочную группу Украины на ЧМ-2026.

Календарь матчей был определен ранее. Сборная Украины проведет по два поединка в сентябре, октябре и ноябре 2025 года. Подопечные Реброва стартуют в квалификации на Мундиаль 5 сентября номинально домашней игрой с Францией.

Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

5 сентября, 21:45. Украина – Франция

9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина

10 октября, 21:45. Исландия – Украина

13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан

13 ноября, 21:45. Франция – Украина

16 ноября, 19:00. Украина – Исландия

Формат европейского отбора на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в финальной части которого сыграют 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Поединки 23-го в истории чемпионата мира будут сыграны в 16 городах. Матч-открытие турнира запланирован 11 июня 2026 в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

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