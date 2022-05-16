Сборная Украины по футболу во второй раз в истории завоевала "золото" Дефлимпиады

Сборная Украины по футболу во второй раз в истории завоевала "золото" Дефлимпиады

Сборная Украины по футболу - чемпион Дефлимпийских игр-2021, которые состоялись в бразильском городе Кашиас-ду-Сул.

В финальном матче соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, "сине-желтые" обыграли команду Франции со счетом 1:0 .

Итог решающего поединка определил один гол. На десятой минуте украинцы провели эффектную комбинацию, которая завершилась точным ударом Богдана Мышенко.

По пути в финал украинцы заняли первое место в группе. Наша команда победила Южную Корею (2:1), Египет (5:0) и Францию (3:2), а проиграла только в последнем туре Аргентине (1:2).

В четвертьфинале "сине-желтые" минимально обыграли итальянцев (2:1), а в полуфинале Украина обыграла Турцию (2:0).

Отметим, что футбольная сборная Украины во второй раз в истории выиграла Дефлимпиаду. "Сине-желтая" команда в 2009 году стала чемпионом Дефлимпиады, а в 2013 и 2017 годах выигрывала серебряные медали.

Напомним, паралимпийская сборная Украины стала победителем чемпионата мира по футболу.

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