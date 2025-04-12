Сборная Украины по футзалу досрочно оформила выход на Евро-2026

Сборная Украины по футзалу / © facebook.com/UKRAINEFUTSAL

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Сборная Украины по футзалу досрочно гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2026.

"Сине-желтые" за тур до конца отбора обеспечили себе первое место в группе благодаря поражению сборной Румынии в матче против Германии (1:2).

Перед последним туром украинская сборная с 15 очками единолично возглавляет свою группу отбора на Евро-2026. Команда Александра Косенко опережает Румынию (9 баллов), Германию (6) и Кипр (0).

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"Сине-желтые" выиграли все свои пять матчей квалификации на ЧЕ-2026. Наша команда дважды разгромила Кипр (7:0, 11:1), обыграла Румынию (2:0) и дважды победила Германию (5:3, 9:0).

Заключительный матч в квалификации на континентальное первенство сборная Украины проведет 15 апреля с Румынией. Он уже не будет иметь для нашей команды турнирное значение.

В финальную часть Евро-2026 напрямую выйдут победители групп, а восемь лучших команд, занявших вторые места, разыграют в плей-офф еще четыре путевки на континентальное первенство.

ЧЕ-2026 по футзалу состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года в Литве и Латвии. Хозяева финального турнира автоматически получили право поучаствовать в нем.

Напомним, сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу.