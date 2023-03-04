Сборная Украины по футзалу досрочно пробилась в элит-раунд отбора на ЧМ-2024

Подопечные Александра Косенко гарантировали первое место в группе.
Сборная Украины по футзалу досрочно квалифицировалась в элитный раунд отбора на чемпионат мира 2024 года.
Это произошло после ничьей в матче соперников "сине-желтых" в группе – сборных Косово и Нидерландов (3:3).
Перед заключительным туром украинцы гарантировали первое место в группе. В трех матчах подопечные Александра Косенко набрали 9 очков, одержав три победы – дважды обыграли Косово (3:1, 5:2) и однажды – Нидерланды (4:2).
В активе Нидерландов 4 очка, сборной Косово – один балл. Поэтому украинцы недостижимы в турнирной таблице.
Заключительный поединок основного раунда квалификации "сине-желтые" проведут 8 марта на выезде против Нидерландов.
Жеребьевка элитного раунда отбора на ЧМ-2024 состоится 5 июля – 20 сборных будут разбиты на пять групп по четыре команды в каждой, которые сыграют друг с другом дома и на выезде.
В финальную стадию ЧМ-2024 выйдут победители групп. Четыре лучших обладателя вторых мест разыграют между собой еще две путевки на турнир в стыковых матчах.
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