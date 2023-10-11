Сборная Украины по футзалу не сумела повторно обыграть Сербию в элит-раунде отбора на ЧМ-2024 (видео)

После разгромной победы в первом матче "сине-желтые" завершили вторую встречу с сербами вничью.
Мужская сборная Украины по футзалу сыграла вничью с командой Сербии в матче 4-го тура элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024.
Номинально домашний для "сине-желтых" поединок прошел в Венгрии и завершился со счетом 1:1.
Первый тайм игры остался за сербами – Страхинья Петров открыл счет на 17-й минуте.
Подопечные Александра Косенко отыгрались после перерыва – на 27-й минуте голом отличился Евгений Жук.
Сборная Украины доминировала на площадке и пыталась вырвать победу, но сербам удалось удержать ничью.
Отметим, что в первом матче этих команд, который состоялся 6 октября в Сербии, сборная Украины разбила соперника со счетом 6:1.
В другом матче четвертого тура группы B сборная Бельгии примет команду Польши. Эта встреча также состоится 11 октября, в 21:00 по киевскому времени.
На данный момент сборная Украины с 7 очками лидирует в своем квартете. Далее следуют Польша (6), Сербия (5) и Бельгия (1).
В декабре "сине-желтые" проведут заключительные матчи квалификации чемпионата мира против Бельгии и Польши.
На ЧМ-2024 выйдут победители пяти групп элит-раунда отбора. Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в плей-офф, где разыграют еще две путевки на мировое первенство.
Чемпионат мира по футзалу состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.
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