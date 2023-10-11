Сборная Украины по футзалу не сумела повторно обыграть Сербию в элит-раунде отбора на ЧМ-2024 (видео)

После разгромной победы в первом матче "сине-желтые" завершили вторую встречу с сербами вничью.

Мужская сборная Украины по футзалу сыграла вничью с командой Сербии в матче 4-го тура элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024.

Номинально домашний для "сине-желтых" поединок прошел в Венгрии и завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм игры остался за сербами – Страхинья Петров открыл счет на 17-й минуте.

Подопечные Александра Косенко отыгрались после перерыва – на 27-й минуте голом отличился Евгений Жук.

Сборная Украины доминировала на площадке и пыталась вырвать победу, но сербам удалось удержать ничью.

Отметим, что в первом матче этих команд, который состоялся 6 октября в Сербии, сборная Украины разбила соперника со счетом 6:1.

В другом матче четвертого тура группы B сборная Бельгии примет команду Польши. Эта встреча также состоится 11 октября, в 21:00 по киевскому времени.

На данный момент сборная Украины с 7 очками лидирует в своем квартете. Далее следуют Польша (6), Сербия (5) и Бельгия (1).

В декабре "сине-желтые" проведут заключительные матчи квалификации чемпионата мира против Бельгии и Польши.

На ЧМ-2024 выйдут победители пяти групп элит-раунда отбора. Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в плей-офф, где разыграют еще две путевки на мировое первенство.

Чемпионат мира по футзалу состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

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