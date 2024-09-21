Сборная Украины по футзалу обыграла Афганистан и вышла в плей-офф чемпионата мира-2024 (видео)

Подопечные Александра Косенко заняли второе место в своей группе и в 1/8 финала сразятся с Нидерландами.

Сборная Украины по футзалу победила национальную команду Афганистана в матче заключительного, третьего тура группового раунда чемпионата мира-2024 по футзалу. Поединок в Андижане (Узбекистан) завершился со счетом 4:1 в пользу "сине-желтых".

Украинцы открыли счет на 15-й минуте – пенальти реализовал Евгений Жук. А уже через минуту преимущество нашей команды удвоил Даниил Абакшин.

На старте второго тайма Афганистан сократил отставание – на 26-й минуте забил Мехран Голами.

Однако сборная Украины ответила своими двумя мячами. На 37-й минуте отличился Михаил Зварыч, а еще через минуту Игорь Корсун окончательно снял вопрос о победителе поединка, поразив пустые ворота.

Обзор матча Украина – Афганистан

Для "сине-желтых" это вторая победа на этом Мундиале. В стартовом туре Украина разгромно уступила Аргентине (1:7), а затем уничтожила Анголу (7:2).

Таким образом, подопечные Александра Косенко с 6 очками заняли второе место в группе С и вышли в 1/8 финала, где сразятся со сборной Нидерландов, которая финишировала на второй позиции в группе А.

Согласно регламенту, в 1/8 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.

Матч Украины против Нидерландов в 1/8 финала состоится во вторник, 24 сентября, в 18:00 по киевскому времени.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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