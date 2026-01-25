- Дата публикации
Сборная Украины по футзалу одержала первую победу на Евро-2026
Подопечные Александра Косенко в матче против Литвы реабилитировались за поражение от Армении на старте турнира.
Сборная Украины по футзалу обыграла команду Литвы в матче второго тура группового этапа Евро-2026. Поединок на "Жальгирис Арене" в литовском Каунасе завершился со счетом 4:1.
В первом тайме "сине-желтые" дважды поразили ворота соперника – на 7-й минуте счет во встрече открыл Игорь Чернявский, а на 13-й преимущество украинской команды удвоил Владислав Первеев.
На старте второго тайма Игорь Корсун забил третий мяч в ворота литовцев после прохода и передачи вратаря украинцев Александра Сухова.
На 33-й минуте Даниил Абакшин сделал счет 4:0 в пользу сборной Украины. Литовцы сумели ответить только одним голом.
Обзор матча Украина – Литва
Будет добавлен в скором времени.
Отметим, что в стартовом туре чемпионата Европы украинцы сенсационно уступили Армении (1:2), а Литва сыграла вничью с Чехией (3:3).
В матче второго тура группы B, где выступает сборная Украины, Армения одолела Чехию со счетом 5:4.
Перед заключительным туром украинцы имеют 3 очка и занимают вторую строчку своего квартета. Лидируют с 6 баллами армяне, чехи и литовцы набрали по одному пункту. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой из групп.
В последнем матче группового этапа сборная Украины 28 января встретится с Чехией – подопечным Александра Косенко достаточно будет ничьей для выхода в плей-офф. В тот же день Литва сыграет против Армении.
Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.
Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.
"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.