- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 463
- Время на прочтение
- 1 мин
Сборная Украины по футзалу одержала вторую победу в квалификации на ЧМ-2028
Во втором матче отбора к чемпионату мира-2028 "сине-желтые" обыграли Словакию.
Сборная Украины по футзалу победила команду Словакии в матче второго тура квалификации на чемпионат мира-2028. Поединок в Братиславе завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:1.
За украинскую сборную голами отличились Николай Микитюк и Ростислав Семенченко. Словаки сократили отставание благодаря точному удару Томаша Драговски, но спастись от поражения не сумели.
Для команды Александра Косенко это вторая подряд победа в отборе на ЧМ-2028. "Сине-желтые" стартовали в квалификации с разгромной победы над Эстонией (9:2).
Обзор матча
После двух сыгранных туров сборная Украины единолично возглавляет группу, имея в своем активе шесть очков.
Турнирная таблица
1. Украина — 6 очков (2 матча), 11:3 (разница голов)
2. Словакия — 3 (2), 5:3
3. Эстония — 0 (2), 3:13
Заключительные матчи основного раунда отбора к ЧМ-2028 украинцы проведут в следующем году — против Эстонии (26 февраля) и Словакии (2 марта).
Победители 12 групп основного раунда и четыре лучшие команды, которые займут вторые места, выйдут в элитный раунд квалификации. Еще восемь сборных со вторых мест сыграют в стыковых матчах основного раунда.
Ранее сообщалось, что украинские клубы узнали соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу.