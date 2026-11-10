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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Сборная Украины по футзалу одержала вторую победу в квалификации на ЧМ-2028

Во втором матче отбора к чемпионату мира-2028 "сине-желтые" обыграли Словакию.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Украины по футзалу

Сборная Украины по футзалу / Ассоциация футзала Украины

Сборная Украины по футзалу победила команду Словакии в матче второго тура квалификации на чемпионат мира-2028. Поединок в Братиславе завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:1.

За украинскую сборную голами отличились Николай Микитюк и Ростислав Семенченко. Словаки сократили отставание благодаря точному удару Томаша Драговски, но спастись от поражения не сумели.

Для команды Александра Косенко это вторая подряд победа в отборе на ЧМ-2028. "Сине-желтые" стартовали в квалификации с разгромной победы над Эстонией (9:2).

Обзор матча

После двух сыгранных туров сборная Украины единолично возглавляет группу, имея в своем активе шесть очков.

Турнирная таблица

1. Украина — 6 очков (2 матча), 11:3 (разница голов)

2. Словакия — 3 (2), 5:3

3. Эстония — 0 (2), 3:13

Заключительные матчи основного раунда отбора к ЧМ-2028 украинцы проведут в следующем году — против Эстонии (26 февраля) и Словакии (2 марта).

Победители 12 групп основного раунда и четыре лучшие команды, которые займут вторые места, выйдут в элитный раунд квалификации. Еще восемь сборных со вторых мест сыграют в стыковых матчах основного раунда.

Ранее сообщалось, что украинские клубы узнали соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу.

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