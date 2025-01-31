Сборная Украины по футзалу одолела Германию, одержав третью подряд победу в отборе к Евро-2026

"Сине-желтые" лидируют в своем квартете, набрав максимально возможное количество очков после трех туров.

Сборная Украины по футзалу обыграла команду Германии в матче третьего тура квалификации к чемпионату Европы-2026. Поединок в немецком Геппингене завершился со счетом 3:5 в пользу "сине-желтых".

На 3-й минуте встречи немцев вывел вперед Суад Ак. Однако еще до перерыва подопечные Александра Косенко ответили 5 голами: дубль оформил Николай Микитюк, по одному разу забили Евгений Жук, Ростислав Семенченко и Игорь Корсун.

К концу первого тайма хозяева отыграли один мяч – Габриэль Оливейра реализовал пенальти. На старте второго тайма Ак продолжил сокращать отставание немцев, но избежать поражения им не удалось.

Сборная Украины по футзалу выиграла третий поединок подряд в отборе к Евро-2026. Ранее наша команда одержала разгромную победу над Кипром (7:0) и обыграла Румынию (2:0).

После трех туров украинская сборная с 9 очками единолично возглавляет свою группу отбора на Евро-2026. "Сине-желтые" опережают Румынию (6 баллов), а также Германию (3) и Кипр (0).

Следующий матч в квалификации на континентальное первенство сборная Украины проведет 4 февраля, когда примет Германию в номинально домашнем поединке, который состоится в молдавском Кишиневе.

В финальную часть Евро-2026 напрямую выйдут победители групп, а восемь лучших команд, занявших вторые места, разыграют в плей-офф еще четыре путевки на континентальное первенство.

ЧЕ-2026 по футзалу состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года в Литве и Латвии. Хозяева финального турнира автоматически получили право поучаствовать в нем.

Напомним, сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу.

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