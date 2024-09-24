Сборная Украины по футзалу одолела Нидерланды и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2024

В 1/4 финала "сине-желтые" сыграют против победителя пары Испания – Венесуэла.

Сборная Украины по футзалу обыграла национальную команду Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата мира-2024 по футзалу. Поединок в Ташкенте, столице Узбекистана, завершился со счетом 1:3 в пользу "сине-желтых".

Украинцы открыли счет на шестой минуте встречи – Михаил Зварыч отправил мяч в ворота после красивой комбинации.

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе украинской команды. В середине второго тайма "Оранжевые" отыгрались – на 29-й минуте отличился Саид Бузамбу.

Однако подопечные Александра Косенко очень быстро вернули себе лидерство – на 31-й минуте ударом с острого угла забил Андрей Мельник.

В конце поединка нидерландцы выпустили на площадку пятого полевого игрока в надежде сравнять счет, но украинцам удалось отзащищаться и даже увеличить свое преимущество – на последней минуте после ошибки соперника забил Мельник.

Обзор матча Нидерланды – Украина

Будет добавлен в скором времени.

В четвертьфинале сборная Украины сразится с победителем пары Испания – Венесуэла. Своего соперника "сине-желтые" узнают в среду, 25 сентября.

Матч 1/4 финала с участием украинцев состоится в воскресенье, 29 сентября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

Читайте также:

Нидерланды – Украина – 1:3: онлайн-видеотрансляция матча 1/8 финала чемпионата мира-2024 по футзалу

Определились все участники плейоф чемпионата мира-2024 по футзалу: пары 1/8 финала

Сборная Украины по футзалу обыграла Афганистан и вышла в плей-офф чемпионата мира-2024 (видео)