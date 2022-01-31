Сборная Украины по футзалу "перестреляла" Казахстан и вышла в полуфинал Чемпионата Европы-2022

Сборная Украины по футзалу "перестреляла" Казахстан и вышла в полуфинал Чемпионата Европы-2022

Команда Александра Косенко справилась с чрезвычайно сложным соперником.

Сборная Украины по футзалу в матче 1/4 финала Чемпионата Европы-2022 обыграла команду Казахстана. Поединок в Амстердаме завершился победой "сине-желтых" со счетом 5:3.

Подопечные Александра Косенко вышли вперед на 15-й минуте. Петр Шотурма мощным выстрелом реализовал пенальти после того, как Азат Валиуллин задел Игоря Корсуна на линии штрафного.

Во втором тайме украинцам удалось удвоить свое преимущество. На 25-й минуте Михаил Зварыч технично забросил мяч со своей половины поля, а Корсун мастерски разбирался с вратарем казахстанцев Игитой.

Пропустив дважды, Казахстан стал играть рискованнее. Украинская сборная сумела этим воспользоваться. На 30-й минуте Зварыч перехватил мяч и со своей половины площадки красивым ударом отправил мяч в ворота соперников.

На 34-й минуте казахстанцы все же отыграли один гол. Дуглас Жуниор качнул украинского защитника и вколотил мяч в ближнюю "девятку". За две минуты до конца основного времени Биржан Оразов забил второй гол в ворота Украины и заставил украинских болельщиков поволноваться.

К счастью, камбека не случилось. Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь на 39-й минуте забили по голу в пустые ворота казахстанцев. На последней минуте Оразов оформил дубль, но это уже не повлияло на исход встречи.

В полуфинале сборная Украины сыграет с победителем матча Россия - Грузия, который состоится во вторник, 1 февраля.

Подопечные Александра Косенко вышли к плей-офф континентального первенства, заняв второе место в группе А. Украинская сборная в стартовом матче проиграла Нидерландам (2:3), а затем разгромила Сербию (6:1) и уступила действующим чемпионам Европы и мира - португальцам (0:1).

Пробиться в 1/4 финала украинцам помогла победа сборной Сербии над Нидерландами (3:2) в параллельном поединке заключительного тура. В итоговой таблице квартета А Украина, Нидерланды и Сербия набрали по три очка, но у "сине-желтых" оказалась лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах.

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