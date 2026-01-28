Сборная Украины по футзалу победила Чехию и вышла в плей-офф Евро-2026

Чехия – Украина (футзал) / © УЕФА

Реклама

Сборная Украины по футзалу победила команду Чехии в матче заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2026. Поединок на "Арена Рига" в латвийском городе Рига завершился со счетом 3:5 в пользу "сине-желтых".

В первом тайме подопечные Александра Косенко дважды поразили ворота соперника – на 15-й минуте счет в игре открыл Игорь Чернявский, а уже через минуту преимущество украинской команды удвоил Евгений Жук.

После перерыва Даниил Абакшин оформил дубль и довел преимущество "сине-желтых" до разгромного, отличившись голами на 23-й и 28-й минутах.

Реклама

На 30-й минуте чехи отквитали один мяч усилиями Давида Дрозда. На 36-й минуте еще один гол за чешскую команду забил Адам Кноблох.

Но уже на 36-й минуте Назар Швед забил пятый мяч сборной Украины. На 39-й минуте Радим Заруба установил окончательный счет поединка, забив третий гол чехов.

Обзор матча Чехия – Украина

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что в стартовом туре чемпионата Европы украинцы сенсационно уступили Армении (1:2), после чего победили Литву (4:1). Чехи сыграли вничью с Литвой (3:3), а затем проиграли армянам (4:5).

Реклама

Таким образом, сборная Украины (6 очков) заняла второе место квартета B и десятый раз в истории вышла в плей-офф чемпионатов Европы по футзалу. С первой строчки в плей-офф вышла Армения (7 баллов), а Литва (2 пункта) и Чехия (1 очко) выбыли из турнира.

В четвертьфинале соперником нашей команды станет Франция, ставшая победителем группы A, обойдя Хорватию, Латвию и Грузию.

Матч Украина – Франция за выход в полуфинал Евро-2026 по футзалу состоится в субботу, 31 января.

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

Реклама

Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.