Сборная Украины по футзалу потерпела сенсационное поражение на старте Евро-2026

Армения – Украина / © Ассоциация футзала Украины

Сборная Украины по футзалу сенсационно уступила команде Армении в матче первого тура группового этапа Евро-2026. Поединок на "Жальгирис Арене" в литовском Каунасе завершился со счетом 2:1 в пользу армян.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов, несмотря на то, что украинцы постоянно давили на ворота соперника.

На старте второго тайма "сине-желтым" таки удалось открыть счет – на 26-й минуте точным дальним ударом в ближний угол отметился Владислав Первеев.

Однако армяне быстро сумели восстановить равновесие – на 30-й минуте Мигран Дерменджян поразил ворота украинской команды.

На 39-й минуте Армения ошеломила нашу команду во второй раз – Дерменджян оформил дубль и принес своей сборной победу.

На чемпионате Европы-2026 подопечные Александра Косенко выступают в квартете B. Кроме Армении, соперниками "сине-желтых" на групповой стадии являются Литва и Чехия, которой свой очный матч первого тура проведут позже.

Сборная Украины следующий матч на турнире проведет 25 января против Литвы, после чего 28 января в заключительном поединке группового этапа встретится с Чехией.

По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал.

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.