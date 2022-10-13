Сборная Украины по футзалу пожертвовала премиальные за победы в отборе к ЧМ-2024 на авто для ВСУ

Игроки и тренеры мужской сборной Украины по футзалу отдали свои премиальные за победы в матчах квалификации на чемпионат мира 2024 года на приобретение внедорожника для ВСУ.

Об этом сообщила Ассоциация футзала Украины.

"Из Латвии везем не только 6 очков, но и небольшой вклад в будущую победу Украины! Игроки и тренеры мужской сборной Украины решили потратить свои премиальные за победы в матчах основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира-2024 над Косово и Нидерландами на приобретение внедорожника для ВСУ.

В скором времени авто передадут в одну из воинских частей, которая расположена на передовой. Вместе к победе!" - написала Ассоциация футзала Украины в своем Instagram.

Подопечные Александра Косенко начали отбор на планетарное первенство двумя победами - "сине-желтые" обыграли Косово (3:1) и Нидерланды (4:2).

Сборная Украины по футзалу в отборе на ЧМ-2024: турнирное положение

После двух сыгранных матчей Украина с 6 очками возглавляет свою группу отбора на ЧМ. Нидерланды занимают вторую строчку, имея 3 балла. Косово - на последнем месте с нулем в графе очков.

Следующий матч отбора на мировое первенство украинская сборная проведет 8 ноября против Косово.

В элитный раунд отбора выйдут 12 победителей групп, а также четыре лучшие вторые команды. Остальные 8 сборных, которые займут вторые места, сыграют в стыковых матчах за выход в следующую стадию.

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