Сборная Украины по футзалу разбила действующих чемпионов Европы и мира в товарищеском матче (видео)

Сборная Украины по футзалу обыграла команду Португалии в матче товарищеского международного турнира перед стартом чемпионата мира-2024. Поединок в Португалии завершился со счетом 3:6 в пользу "сине-желтых".

На 7-й минуте счет в игре открыл Андрей Мельник. На 13-й минуте Украина удвоила преимущество – ударом с аута забил капитан Петр Шотурма, мяч рикошетом от голкипера соперника влетел в ворота, поэтому был записан как автогол. Для Шотурмы это был 100-й матч за национальную команду.

На 16-й минуте Шотурма оформил дубль. Отметим, что одним из героев первого тайма также стал украинский голкипер Александр Сухов, который отбил два дабл-пенальти.

Во втором тайме каждой из команд удалось забить по три раза. В составе "сине-желтых" голами отличились Игорь Чернявский, Назар Швед и Николай Микитюк.

Таким образом, подопечные Александра Косенко одержали уверенную победу над португальцами, которые являются действующими чемпионами Европы и мира.

Обзор матча Португалия – Украина

Ранее на турнире в Португалии украинцы победили Коста-Рику (4:0) и Кубу (7:0).

Перед чемпионатом мира "сине-желтые" сыграют еще два товарищеских матча – с Боснией и Герцеговиной (28 августа) и Ливией (30 августа).

ЧМ-2024 по футзалу состоится с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. Во время жеребьевки сборная Украины была посеяна из второй корзины и попала в группу С, где сыграет с Аргентиной, Афганистаном и Анголой.

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.

Сборная Украины в шестой раз в истории сыграет на футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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