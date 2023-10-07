Сборная Украины по футзалу разбила Сербию в элитном раунде отбора на ЧМ-2024 (видео)

"Сине-желтые" вместе с Польшей лидируют в своей группе.

Мужская сборная Украины по футзалу разгромила команду Сербии в выездном матче 3-го тура элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024. Поединок завершился со счетом 1:6 .

Подопечные Александра Косенко обеспечили себе победу благодаря чрезвычайно мощному первому тайму.

За девять минут игры украинцы забили в ворота сербов четыре гола – дубль оформил Назар Швед, по разу отличились Даниил Абакшин и Евгений Жук. Хозяева ответили только одним мячом усилиями Кристиана Васича.

После перерыва "сине-желтые" сумели отправить в сетку ворот соперника еще два мяча. Авторами результативных ударов стали Игорь Корсун и Даниил Абакшин.

Обзор матча

В другом матче третьего тура группы B сборная Польши разбила команду Бельгии со счетом 7:2.

По итогам трех туров Украина и Польша являются лидерами этого квартета, имея в своем активе по 6 очков. Сербия (4 балла) занимает третью позицию, Бельгия (1) идет последней.

Следующий матч квалификации чемпионата мира украинцы сыграют 11 октября также против сербов. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в Венгрии.

На ЧМ-2024 выйдут победители пяти групп элит-раунда отбора. Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в плей-офф, где разыграют еще две путевки на мировое первенство.

Чемпионат мира по футзалу состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

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