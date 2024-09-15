Сборная Украины по футзалу разгромно уступила Аргентине на старте чемпионата мира-2024

Впереди у "сине-желтых" поединки против Анголы и Афганистана.

Сборная Украины по футзалу разгромно проиграла команде Аргентины в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2024 по футзалу. Поединок в Ташкенте, столице Узбекистана, завершился со счетом 7:1 .

"Сине-желтые" вышли вперед на 18-й минуте – отличился капитан команды Петр Шотурма.

Однако еще до перерыва аргентинцы не только отыгрались, но и повели в счете. А во втором тайме "альбиселесте" устроили украинцам разгром, забив пять безответных мячей.

На ЧМ-2024 по футзалу подопечные Александра Косенко выступают в группе С, где после встречи с Аргентиной сыграют против Анголы (18 сентября) и Афганистана (21 сентября).

В другом матче стартового тура этого квартета Афганистан обыграл Анголу со счетом 6:4.

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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