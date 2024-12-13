Сборная Украины по футзалу разгромной победой стартовала в отборе к Евро-2026

Сборная Украины по футзалу разгромила команду Кипра в стартовом матче квалификации к чемпионату Европы-2026. Поединок завершился со счетом 0:7 в пользу "сине-желтых".

Дублями в составе нашей команды отличились Игорь Корсун, Николай Микитюк и Артем Фаренюк. Еще один мяч в активе Даниила Абакшина.

После этой победы украинцы возглавили свою группу в отборе на Евро-2026. В другом матче первого тура этого квартета Румыния разбила Германию со счетом 6:0.

Следующий матч в квалификации на континентальное первенство команда Александра Косенко проведет во вторник, 17 декабря, против Румынии.

В финальную часть Евро-2026 напрямую выйдут победители групп, а восемь лучших команд, занявших вторые места, разыграют в плей-офф еще четыре путевки на континентальное первенство.

ЧЕ-2026 по футзалу состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года в Литве и Латвии. Хозяева финального турнира автоматически получили право поучаствовать в нем.

Напомним, сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу.

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