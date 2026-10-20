Сборная Украины по футзалу с разгромной победы стартовала в отборе на ЧМ-2028

Сборная Украины по футзалу / © УЕФА

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Сборная Украины по футзалу разгромила команду Эстонии в матче первого тура отбора к чемпионату мира-2028. Поединок в Раквере завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:9.

Главным героем встречи стал Даниил Абакшин, который оформил хет-трик. Дубль на счету Николая Микитюка. Также за украинскую сборную отличились Ростислав Семенченко, Игорь Чернявский, Вадим Данилюк и Илья Приходько.

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Голы: Внуков, 2, Швед, 13 (автогол) — Абакшин, 1, 13, 18, Микитюк, 10, 15, Семенченко, 11, Чернявский, 20, Данилюк, 26, Приходько, 32

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Обзор матча

После первого тура сборная Украины возглавляет группу отбора к ЧМ-2028 — имеет одинаковое количество очков со Словакией, но превосходит ее по разнице мячей.

Турнирная таблица

1. Украина — 3 очка (1 матч), 9:2 (разница голов)

2. Словакия — 3 очка (1), 4:1

3. Эстония — 0 очков (2), 3:13

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Следующий матч в отборе к ЧМ-2028 сборная Украины проведет 10 ноября против Словакии.

Победители 12 групп основного раунда и четыре лучшие команды, которые займут вторые места, выйдут в элитный раунд квалификации. Еще восемь сборных со вторых мест сыграют в стыковых матчах основного раунда.

Ранее сообщалось, что Киевстар ТВ будет эксклюзивно транслировать матчи сборной Украины по футзалу в отборе на ЧМ-2028.

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