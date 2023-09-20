Сборная Украины по футзалу сенсационно проиграла во втором матче элит-раунда отбора ЧМ-2024 (видео)

"Сине-желтые" уступили Польше, ведя с разницей в два гола.

Мужская сборная Украины по футзалу потерпела поражение от команды Польши ( 2:3 ) во 2-м туре элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024.

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину номинально домашняя для нашей сборной встреча состоялась в Венгрии. Подопечные Александра Косенко удачно начали поединок: на 11-й минуте счет в игре открыл Игорь Корсун, а через две минуты Александр Педяш удвоил преимущество "сине-желтых".

Однако поляки сумели совершить камбэк. Еще до перерыва они восстановили паритет в матче – на 13-й минуте отличился Томаш Криезель, а прямо перед перерывом произошел автогол вратаря сборной Украины Кирилла Цыпуна.

Во втором тайме украинцы больше атаковали, но на 34-й минуте пропустили решающий гол. Михал Марек принес польской сборной сенсационную победу над нашей командой.

Обзор матча

В другом матче второго тура группы B сербы и бельгийцы сыграли вничью – 3:3.

Отметим, что в первом туре сборная Украины разнесла Бельгию (10:2), а в Польша проиграла Сербии (1:2).

По итогам двух туров лидером нашей группы является Сербия (4 очка), Польша и Украина имеют по три балла, Бельгия замыкает квартет с одним зачетным пунктом.

Следующий матч в рамках квалификации чемпионата мира украинцы сыграют 6 октября на выезде против сербов.

На ЧМ-2024 выйдут победители пяти групп элит-раунда отбора. Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в плей-офф, где разыграют еще две путевки на мировое первенство.

Чемпионат мира по футзалу состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

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