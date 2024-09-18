Сборная Украины по футзалу уничтожила Анголу во втором матче на чемпионате мира-2024 (видео)

Подопечные Александра Косенко одержали первую победу на турнире и продолжают бороться за выход в плей-офф.

Сборная Украины по футзалу разгромила национальную команду Анголы во втором туре группового раунда чемпионата мира-2024 по футзалу. Поединок в Ташкенте, столице Узбекистана, завершился со счетом 2:7 в пользу сине-желтых.

В первом тайме подопечные Александра Косенко трижды поразили ворота соперника – дубль оформил Игорь Корсун, еще один гол забил Евгений Жук. Африканская команда перед перерывом ответила одним мячом.

Во втором тайме украинцы доминировали и доказали свое преимущество в классе. Голами отличились Андрей Мельник, Михаил Зварыч, Игорь Чернявский и Назар Швед. В ответ соперник забил только раз.

Обзор матча Ангола – Украина

Будет добавлен в скором времени.

Для "сине-желтых" это первая победа на этом ЧМ. В стартовом туре Украина разгромно уступила Аргентине (1:7), а Ангола проиграла Афганистану (4:6).

В матче заключительного, третьего тура группового этапа украинцы 21 сентября сыграют против сборной Афганистана.

Согласно регламенту, в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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