Сборная Украины по футзалу уничтожила Анголу во втором матче на чемпионате мира-2024 (видео)

Подопечные Александра Косенко одержали первую победу на турнире и продолжают бороться за выход в плей-офф.
Сборная Украины по футзалу разгромила национальную команду Анголы во втором туре группового раунда чемпионата мира-2024 по футзалу. Поединок в Ташкенте, столице Узбекистана, завершился со счетом 2:7 в пользу сине-желтых.
В первом тайме подопечные Александра Косенко трижды поразили ворота соперника – дубль оформил Игорь Корсун, еще один гол забил Евгений Жук. Африканская команда перед перерывом ответила одним мячом.
Во втором тайме украинцы доминировали и доказали свое преимущество в классе. Голами отличились Андрей Мельник, Михаил Зварыч, Игорь Чернявский и Назар Швед. В ответ соперник забил только раз.
Обзор матча Ангола – Украина
Будет добавлен в скором времени.
Для "сине-желтых" это первая победа на этом ЧМ. В стартовом туре Украина разгромно уступила Аргентине (1:7), а Ангола проиграла Афганистану (4:6).
В матче заключительного, третьего тура группового этапа украинцы 21 сентября сыграют против сборной Афганистана.
Согласно регламенту, в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.
Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.
На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.
Читайте также:
Ангола – Украина – 2:7: онлайн-видеотрансляция матча чемпионата мира-2024 по футзалу
Сборная Украины по футзалу разбила действующих чемпионов Европы и мира в товарищеском матче (видео)
Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к Евро-2026