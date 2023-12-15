Сборная Украины по футзалу уничтожила Бельгию и приблизилась к выходу на ЧМ-2024 (видео)

Мужская сборная Украины по футзалу разгромила команду Бельгии в матче 5-го тура элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоялся в Венгрии и завершился со счетом 8:2 .

Еще в первом тайме подопечные Александра Косенко создали себе комфортный гандикап, пять раз поразив сетку ворот соперника. Хет-трик оформил Игорь Корсун, еще по голу забили Александр Педяш и Петр Шотурма.

Во второй половине встречи за украинскую команду отмечались Александр Педяш, Евгений Сирый и Артем Фаренюк. Бельгийцы смогли ответить только двумя голами.

Обзор матча Украина – Бельгия

Добавим, что в стартовом туре элитного раунда отбора на ЧМ-2024 сборная Украины по футзалу на выезде разнесла Бельгию со счетом 2:10.

В другом матче пятого тура группы B сборная Польши в гостях победила команду Сербии (2:4).

Таким образом, перед заключительным туром сборная Украины с 10 очками занимает второе место в своем квартете. Лидирует с 12 баллами Польша. На третьей позиции – Сербия (5 пунктов), Бельгия с одним набранным очком идет последней.

В заключительном туре элит-раунда квалификации на чемпионат мира украинцы в среду, 20 декабря, на выезде сыграют против поляков. Нашей команде нужна победа, чтобы получить прямую путевку на Мундиаль. Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени.

Согласно регламенту, на ЧМ-2024 выйдут победители пяти групп элит-раунда отбора. Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в плей-офф, где разыграют еще две путевки на мировое первенство.

Чемпионат мира по футзалу состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

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