Сборная Украины по футзалу узнала соперников на Евро-2026

Сборная Украины по футзалу / © facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Реклама

В литовском Каунасе состоялась жеребьевка чемпионата Европы-2026 по футзалу, во время которого своих соперников на групповом этапе в том числе узнала сборная Украины.

"Сине-желтые" попали в квартет В, в котором сыграют с хозяйкой турнира Литвой, а также Чехией и Арменией.

ЧЕ-2026 по футзалу состоится с 21 января по 7 февраля 2026 года в Литве, Латвии и Словении.

Реклама

Матчи группы сборной Украины состоятся в литовском Каунасе на "Жальгирис Арене".

Евро-2026 по футзалу: результаты жеребьевки

Группа A: Франция, Хорватия, Латвия, Грузия

Группа B: Украина , Чехия, Армения, Литва

Группа C: Испания, Словения, Беларусь, Бельгия

Группа D: Португалия, Италия, Польша, Венгрия

Отметим, что сборная Украины по футзалу завершила отбор к Евро-2026 с максимальным показателем набранных очков. Команда Александра Косенко выиграла шесть матчей из шести с общей разницей забитых и пропущенных мячей 37:5.

В итоговой турнирной таблице своей группы сборная Украины (18 очков) опередила Румынию (9), Германию (9) и Кипр (0).

Напомним, сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу. На последнем чемпионате Европы наша команда заняла четвертое место.