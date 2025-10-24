ТСН в социальных сетях

Проспорт
66
1 мин

Сборная Украины по футзалу узнала соперников на Евро-2026

"Сине-желтые" оказались в одной группе с Литвой, Чехией и Арменией.

Максим Приходько
Сборная Украины по футзалу

Сборная Украины по футзалу / © facebook.com/UKRAINEFUTSAL

В литовском Каунасе состоялась жеребьевка чемпионата Европы-2026 по футзалу, во время которого своих соперников на групповом этапе в том числе узнала сборная Украины.

"Сине-желтые" попали в квартет В, в котором сыграют с хозяйкой турнира Литвой, а также Чехией и Арменией.

ЧЕ-2026 по футзалу состоится с 21 января по 7 февраля 2026 года в Литве, Латвии и Словении.

Матчи группы сборной Украины состоятся в литовском Каунасе на "Жальгирис Арене".

Евро-2026 по футзалу: результаты жеребьевки

  • Группа A: Франция, Хорватия, Латвия, Грузия

  • Группа B: Украина, Чехия, Армения, Литва

  • Группа C: Испания, Словения, Беларусь, Бельгия

  • Группа D: Португалия, Италия, Польша, Венгрия

Отметим, что сборная Украины по футзалу завершила отбор к Евро-2026 с максимальным показателем набранных очков. Команда Александра Косенко выиграла шесть матчей из шести с общей разницей забитых и пропущенных мячей 37:5.

В итоговой турнирной таблице своей группы сборная Украины (18 очков) опередила Румынию (9), Германию (9) и Кипр (0).

Напомним, сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу. На последнем чемпионате Европы наша команда заняла четвертое место.

