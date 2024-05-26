Сборная Украины по футзалу узнала соперников в финальном турнире чемпионата мира-2024

Турнир состоится с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане.

В воскресенье, 26 мая, состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира-2024 по футзалу. Своих соперников на групповой стадии также узнала сборная Украины.

"Сине-желтые" были посеяны из второй корзины и попали в квартет С, где сыграют с Аргентиной, Афганистаном и Анголой.

Результаты жеребьевки чемпионата мира-2024 по футзалу

Группа A: Узбекистан, Парагвай, Коста-Рика, Нидерланды

Группа B: Бразилия, Таиланд, Хорватия, Куба

Группа C: Аргентина, Украина, Афганистан, Ангола

Группа D: Испания, Казахстан, Новая Зеландия, Ливия

Группа E: Португалия, Марокко, Таджикистан, Панама

Группа F: Иран, Франция, Венесуэла, Гватемала

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые заняли третьи места в своих квартетах.

ЧМ-2024 по футзалу состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября.

Сборная Украины в шестой раз в истории сыграет на футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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